Lirik Lagu 2 Baddies - NCT 127, Trending 3 di YouTube Jelang Konser di ICE BSD

PIKIRAN RAKYAT - Lirik 2 Baddies dari NCT 127 ramai diburu NCTzen setelah lagunya dirilis 15 September 2022 lalu.

2 Baddies merupakan lagu utama dalam album ke empat yang dirilis NCT 127 di bawah naungan SM Town.

Saat artikel ini dimuat, musik video 2 Baddies telah ditonton 63 juta lebih penonton dan menduduki posisi trending ke-3 di YouTube.

Berikut lirik lagu hit NCT 127 - 2 Baddies versi romanization beserta terjemahannya.

Lirik Lagu 2 Baddies - NCT 127

Yes ah

Umm ah

2 Baddies 2 Baddies 1 Porsche

2 Baddies 2 Baddies 1 Porsche

Molla nan nega mworaneunji

Inneun geudaeroui meoseul bwa

Don & Manner

One of a kind pageubeun na

Look in my eyes ya

Naega geurin girin geurim sogeseo move ya

Changbakkeul bwa muneul yeoreo

Baro jigeum ya