Lirik Lagu The Shade - Rex Orange County, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Lagu The Shade - Rex Orange County populer di media sosial, bahkan banyak netizen yang menggunakannya sebagai musik latar di TikTok.

Lagu ini dirilis pada 29 Juli 2022, masuk dalam album Who Care, dengan genre musik alternatif/Indie-Pop.

Berikut lirik lagu The Shade karya Rex Orange Country dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesia:

(Two, three, four)

(Dua, tiga, empat)

I was closing all the blinds

Aku menutup semua tirai

Just so you could sleep the night through

Supaya kamu bisa tidur sepanjang malam

I was staying by your side

Aku tinggal di sisimu