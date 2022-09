Sasaeng WayV Diduga Ikuti Member ke Jakarta, Ini yang Dilakukan Penggemar Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Sub unit NCT yakni WayV diduga diikuti oleh seorang sasaeng fans atau penggemar fanatik saat akan pergi ke Indonesia.

Sebagaimana diketahui, grup idol SM Entertainment itu dikabarkan akan ikut memeriahkan panggung acara penghargaan Indonesia Television Awards 2022 selama dua hari, yakni dari tanggal 22-23 September 2022.

Berdasarkan pemantauan dari akun Instagram @kun11xd yang merupakan leader grup tersebut, diketahui WayV sudah berangkat dari Bandara Incheon Korea Selatan pada pukul 13.00 WIB, dan telah tiba di Indonesia pada hari kemarin, 21 September 2022.

Sayangnya, saat menghantarkan keberangkatan grup idol tersebut, penggemar malah dikejutkan oleh kedatangan sosok perempuan yang diduga sebagai seorang sasaeng fans.

Hal ini diketahui usai sebuah akun Twitter bernama @cxysdf mengunggah sebuah video yang memperlihatkan adanya seorang perempuan berambut merah dengan mengenakan pakaian hitam, berjalan di bekalang member WayV saat berada di Bandara Incheon, Korea Selatan.

“Famous WayV sasaeng FTTMO (Red hair girl) is right behind the WayV boys at the airport (Sasaeng terkenal WayV FTTMO atau gadis berambut merah berada tepat di belakang member WayV di bandara),” tutur akun tersebut.

Penggemar juga menafsirkan sosok sasaeng berambut merah itu memiliki kedekatan dengan staf yang mendampingi WayV.

Pasalnya, sebelum berjalan mengikuti gerombolan member WayV, sosok gadis itu juga terlihat berbicara dengan seorang laki-laki berkaos hitam yang disinyalir sebagai salah satu staf yang mendampingi WayV.