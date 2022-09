Aib Reza Arap dan Wendy Walters Dibuka Netizen: Bukannya Ci Wen Dulunya Selingkuhan Arap?

PIKIRAN RAKYAT - Nama Reza Arap dan Wendy Walters saat ini menjadi sorotan publik.

Hal ini lantaran adanya dugaan Reza Arap yang selingkuh dari sang istri, Wendy Walters.

Beberapa status Wendy Walters di Twitter pun diduga mengarah kepada perselingkuhan sang suami, Reza Arap.

Akan tetapi belum lama ini beberapa warganet justru membuka aib Reza Arap dan Wendy Walters di Twitter.

Beberapa akun Twitter mengungkapkan masa lalu Reza Arap dan Wendy Walters.

Menurut salah satu warganet, jika Wendy Walters dulu adalah selingkuhan Reza Arap saat Arap sedang berpacaran dengan YouTuber, Kyra Nayda.

"No no no, aku baru ingat, bukannya ci wen juga dulunya selingkuhannya arap? I think arap dulunya sama ci kayranayda," cuit tycann12.

Tak hanya itu akun tersebut pun mengatakan jika dahulu Wendy Walters pernah viral lantaran menjadi selingkuhan Reza Arap.