10 Pedang Terkuat di Game of Thrones, dari Flamming hingga Widow's Wail

PIKIRAN RAKYAT – Dunia dalam serial HBO Game of Thrones terkenal sangat brutal. Westeros selalu menjadi rumah bagi kekerasan dalam berbagai bentuk, bahkan selama masa damai.

Setiap karakter mengandalkan senjata untuk melindungi diri mereka.

Baik Game of Thrones maupun House of the Dragon memperkenalkan petarung yang luar biasa.

Meski beberapa karakter telah menggunakan senjata unik seperti belati baja Valyrian Arya Stark, pedang masih merupakan senjata paling umum di alam semesta Game of Thrones.

Pedang tersebut memiliki berbagai bentuk dan ukuran dengan berbagai tingkat sejarah dan warisan. Berikut 10 pedang terkuat dalam Game of Thrones.

1. Pedang Flaming Milik Beric Dondarrion

Beric Dondarrion sering diabaikan sebagai karakter Game of Thrones yang penting. Beric selalu dibangkitkan oleh Thoros of Myr tiap kali ia terbunuh.

Ketika terlibat dalam pertempuran, Beri menggunakan pedang Flaming miliknya yang menyala. Konon pedang tersebut diselimuti oleh sihir Lord of Light.

Pedang Flaming merupakan pedang terbaik dan paling mengesankan secara visual di Games of Thrones