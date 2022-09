10 Naga Terkuat di House of the Dragon, dari Caraxes hingga Moondancer

PIKIRAN RAKYAT – House of the Dragon merupakan prekuel dari serial terkenal Game of Thrones, lanjutan dari kisah Dance of the Dragons.

Dance of the Dragons merupakan sebutan untuk perang saudara berdarah di dalam House Targaryen yang terjadi sekitar dua abad yang lalu.

Cerita tersebut didasarkan pada buku sejarah Westeros oleh George RR Martin Fire & Blood.

Dance of the Dragons merupakan peristiwa besar terakhir yang melibatkan naga dan penunggang naga.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Marca, berikut 10 naga terkuat dalam House of the Dragon beserta penunggangnya.

1. Caraxes, Ditunggangi Daemon Targaryen

Caraxes merupakan naga merah yang sangat besar dan ramping. Ia juga cukup cerdas dalam pertempuran.

Dia pertama kali di tunggangi oleh Aemon Targaryen, Pangeran Peyredragon pada tahun 72 M.

Karena Dragonkeepers menganggapnya yang paling ganas dari semua naga muda di lubang naga, Caraxes diberi julukan Blood Wyrm.