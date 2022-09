5 Rekomendasi Film Dokumenter yang Seru untuk Ditonton

PIKIRAN RAKYAT – Dokumenter adalah genre film yang membahas suatu isu tertentu berdasarkan fakta dan data.

Pembuat film dokumenter harus mampu memadukan antara hasil riset, visual menarik, dan cerita yang berkesan.

Jika Anda tertarik untuk menyaksikan film dokumenter, berikut adalah 5 rekomendasi film dokumenter yang layak untuk ditonton.

1. The Times of Harvey Milk (1984)

Dokumenter dengan judul The Times of Harvey Milk yang dirilis pada tahun 1984 ini mengisahkan tentang perjuangan seorang tokoh yaitu Harvey Milk.

Harvey Milk ini seorang politikus di San Fransisco yang berani membuka dirinya bahwa ia adalah seorang gay.

Film ini mendapatkan perhatian dari pecinta film dokumenter dan juga meraih penghargaan yaitu Academy Award untuk Film Dokumenter Terbaik pada tahun 1985 dan juga dianugerahi Penghargaan Juri Khusus di Festival Film Sundance yang pertama.

2. I Am Not Your Negro (2016)

Film dokumenter ini merupakan dokumenter dan juga kritik sosial yang membahas mengenai rasisme yang terjadi di Amerika Serikat.