PIKIRAN RAKYAT - Setelah menggelar rangkaian awal bertajuk Latihan Pestapora di sejumlah daerah pada Agustus 2022, Boss Creator mempersembahkan acara puncak, Pestapora.

Pestapora akan dihelat tiga hari berturut-turut, 23, 24, dan 25 September 2022 di Kemayoran Jakarta. Akan ada lebih dari 150 musisi lintas genre yang akan naik panggung. Mereka di antaranya, Raisa, AhmadDhani Electric Band, Melly Goeslaw (AADC Set), Vincent Desta Endah n Rhesa (Tribute to Koes Plus), Vierratale, Kerispatih feat. Sammy Simorangkir, Inul Daratista, Pamungkas, Dipha Barus, dan NOAH.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas respons dan semangat yang sangat luar biasa dari masyarakat untuk Pestapora. Dengan banyak terlibatnya para talenta muda berbakat dan juga pekerja event dibalik Pestapora, kami harap acara ini dapat membawa kebahagiaan bukan hanya untuk para penikmat musik tanah air, tetapi juga masyarakat Indonesia yang lebih luas lagi. Happy Fest, Happy Place! Sampai bertemu di Pestapora!” ucap Kiki Aulia Ucup, Direktur Boss Creator.

Daftar lengkap musisi yang tampil di Pestapora

Hari ke-1

WHITE CHORUS

VIERRATALE

THE SENIOR HIGH SCHOOL

THE ADAMS

TEENAGE DEATHSTAR

SLANK

SKASTRA

SHAGGY DOG

ROCKET ROCKERS

REALITY CLUB

RE:UNION

RANI JAMBAK

RAJA KIRIK

RAISA

PROJECT POP

OSLO IBRAHIM

OSCAR LOLANG

OBESE.DOGMA777

NDX AKA

MUCHOS LIBRE

MICROGRAM X BERTINDER

MAIRAKILLA

KUROSUKE

KUNTO AJI

JUMAT GOMBRONG

JULIAN ABRAHAM TOGAR

JUICY LUICY

JUAN ARMINANDI

INUL DARATISTA

IDGITAF

HOCKEY HOOK

HIVI !

HIP HOP PARTY BY TUAN TIGABELAS

GUGUN BLUES SHELTER

GEISHA

FOURTWNTY

FLOAT

ENAU

ELKARMOYA

EFEK RUMAH KACA

DERE

CAL

BONGABONGA

BLEACH

BARASUARA

BARAKATAK

BANGKU TAMAN

AVHATH

ARMADA

ALONE AT LAST

AHMAD DHANI SHOW

AGRIKULTURE

ABDEL TEMON AKUSTIK SET

.FEAST

Hari ke-2

TRIO AMBISI BERSAMA THE BATAKS BAND

TIARA ANDINI

THE PANTURAS

THE COUCH CLUB

TEDDY ADHITYA

SUNBATH

SOULFOOD

SOEGI BORNEAN

SISITIPSI

SETABUHAN

SERINGAI

ROADBLOCK DUB COLLECTIVE

REMPIT GODDESS

RAY VIERA LAXMANA

RAN CAP DUOI

RAN

PEE WEE GASKINS

PAYUNG TEDUH

PAS BAND

PAMUNGKAS

NOISE FROM UNDER

NAVICULA

NATINSON

NASIDA RIA

NADIN AMIZAH

MISANTHROPY CLUB

MELANCHOLIC BITCH

MARJINAL

MARION JOLA

MANTRA VUTURA

MAFIA PEMATIK QOLBU

LEONARDO RINGO

LIZZIE

LEIPZIG

KUNTARI

KUNGPOW CHICKEN

KOMUNAL

KANGEN BAND

JULIAN ABRAHAM TOGAR

JKT48

JASON RANTI

IPANG LAZUARDI

HEALS

HASOE ANGELS

GUERNICA CLUB

GANGGA

GABBER MODUS OPERANDI

FLEUR !

FEEL KOPLO

FEBY PUTRI

DISKORIA

DISKOPANTERA

DARKSOVLS

DANILLA

D'MASIV

BLEUHOUSE

BASBOI & LÉS MUSIK

Hari ke-3

VALLA

UWALMASSA

UCUPOP

TULUS

TRIBUTE KOES PLUS: VINCENT, DESTA, ENDAH N RHESA

TIPE X

THE UPSTAIRS

THE SIGIT

THE HYDRANT

THE CHANGCUTERS

SYMPHONI POLYPHONIC GENG

SWARM

SUNWICH

SOULJAH

SILAMPUKAU

SATURDAY NIGHT KARAOKE

SARANA

SAL PRIADI

PRONTAXAN

PRIMITIVE CHIMPANZE

PREJUDIZE

PEMUDA SINARMAS

OOMLEO BERKARAOKE LAGU ANAK

NDARBOY GENK

MUNDAE

MONKEY TO MILLIONAIRE

MOCCA

MELLY GOESLAW: AADC SET

MALIQ & D'ESSENTIALS

LAST CHILD

KOTAK

KING NASSAR

KERISPATIH FEAT SAMMY SIMORANGKIR

KADAPAT

JULIAN ABRAHAM TOGAR

ISYANA SARASVATI

HURSA

HINDIA

HERMAN BARUS

GRRRL GANG

FSTVLST

FIERSA BESARI

EAZZ

DONGKER X KINDER BLOOMEN

DHIPA BARUS

DARKKEY THE KEYS

CLOSEHEAD

BURGERKILL

BUDI DOREMI

ASEP NAYAK X NIKOLAS NAYAK

ARDHITO PRAMONO

ARASH BUANA

ALDRIAN RISJAD

AFGAN

ADHITIA SOFYAN

Berkolaborasi dengan berbagai mitra muda kreatif, Pestapora memastikan para penikmat musik mendapatkan pengalaman terbaik, mulai dari hiburan hingga dihadirkannya berbagai gerai makanan yang akan memadati area.***