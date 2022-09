Adik Acha Septriasa Dihujat Netizen Banyak Negara, Buntut Parodi Anak Berkulit Gelap

PIKIRAN RAKYAT - Adik Acha Septriasa, Jossi Marchelli Risaputra tengah menjadi perbincangan hangat warganet di dunia jagat maya. Pasalnya, Jossi dituduh rasis usai memparodikan video reaksi anak-anak berkulit gelap terhadap trailer film The Little Mermaid.

Awalnya, Jossi mengunggah video parodi itu di akun TikTok-nya pada Senin, 19 September 2022.

Dalam video tersebut, Jossi mengenakan masker wajah berwarna hitam, seolah-olah mendemonstrasikan reaksi anak-anak berkulit gelap ketika melihat Halle Bailey yang memerankan Putri Ariel dalam film tersebut.

Video itu akhirnya menjadi viral hingga menyebar ke media sosial lain, seperti Twitter. Jossi pun menerima berbagai hujatan sebab tindakannya dianggap rasis karena menyinggung orang-orang berkulit gelap.

“Mommy! She looks like me (Ibu, dia terlihat sepertiku),” ujar suara yang diparodikan Jossi.

Lantas, warganet pun dibuat naik pitam lantaran tindakan rasis yang dilakukan Jossi. Tidak hanya sang adik, Acha Septriasa pun turut terseret dan dibanjiri kritikan.

“Anda harus berbicara serius dengan saudara Anda. Anda mungkin tidak ingin ini (tindakan rasisme Jossi) merefleksikan diri Anda dan seluruh anggota keluarga Anda,” ujar akun Instagram @genesis81777 pada kolom komentar Acha Septriasa.