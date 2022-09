Kim Tae Ri Akan Bintangi Drakor Baru, Simak Jadwal Tayangnya

PIKIRAN RAKYAT – Setelah sukses memerankan Na Hee Do dalam drama Twenty Five Twenty One, Kim Tae Ri akan membintangi drama SBS baru yang ditulis oleh penulis naskah terkenal, Kim Eun Hee.

Drama itu rencananya akan berjudul 'Demon’, menceritakan misteri okultisme ketika seorang wanita dirasuki oleh roh jahat dan seorang pria yang dapat melihat roh-roh jahat tersebut. Keduanya akan menggali kematian-kematian misterius.

Dalam drama itu, aktris Kim Tae Ri akan berperan sebagai Goo San Young.

Goo San Young adalah wanita pekerja keras yang telah mempersiapkan ujian pegawai negeri selama beberapa tahun sambil bekerja paruh waktu di siang hari dan belajar di malam hari.

Baca Juga: Paket Merchandise Persib Bandung Dirusak saat Dikirim ke Jakarta, Ketum Jakmania Turun Tangan

Setelah menerima kenang-kenangan dari ayahnya yang telah meninggal, Goo San Young menjadi terlibat dalam kematian misterius yang terus terjadi di sekitarnya. Dia kemudian merasakan perubahan pada tubuhnya secara bertahap.

Diakui tim produksi, karakter Goo San Young merupakan karakter yang rumit. Namun, tim produksi berharap Kim Tae Ri bisa memerankannya dengan sesuai.

“Goo San Young adalah karakter rumit yang merupakan campuran dari kebaikan dan kejahatan. Kami tidak bisa memikirkan Kim Tae Ri untuk peran itu karena dia baik tetapi juga memancarkan karisma yang kuat. Kami berharap keterampilan akting Kim Tae Ri yang mendalam dan berani akan membumbui proyek ini,” ujar tim produksi, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi pada 21 September 2022.

Selain Kim Tae Ri, drama Demon juga akan menampilkan aktor Oh Jung Se. Ia akan memerankan profesor Yeom Hae Sang dari keluarga kaya yang memiliki kemampuan khusus bisa melihat roh.

Baca Juga: Anies Kaget Awal Jadi Gubernur: Jakarta Kota Berpolusi, Sering Banjir Besar, Car Oriented