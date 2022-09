Tak Kuat Hadapi Kenyataan Soal Reza Arap, Wendy Walters Curhat ke Netizen: Rasanya Sudah Cukup ya...

PIKIRAN RAKYAT - Rumah tangga Reza Arap dan Wendy Waltets dikabarkan sedang di ujung tanduk.

Pasalnya Reza Arap diisukan berselingkuh dengan diva Rossa.

Sontak saja netizen langsung menyerbu Wendy Walters dan memberikan beberapa bukti perselingkuhan Reza Arap dengan Rossa.

Namun seolah telah lelah, Wendy Walters meminta netizen untuk berhenti memberikan bukti-bukti perselingkuhan Reza Arap tersebut.

"Hi guys! Aku hargain semua yang udah speak up ke aku, but I don't think I can take any more evidences (bukti-bukti), jadi aku rasa udah cukup ya untuk evidences-nya, temen-temen. Thankyou for your concern!" kata Wendy Walters di akun Twitter-nya.

Beberapa waktu yang lalu, viral video Wendy Walters menangis di sebuah klub malam.

Diduga Wendy Walters menangis karena isu perselingkuhan Reza Arap tersebut.

Video tersebut pun diunggah kembali oleh beberapa akun TikTok dan salah satunya akun TikTok sarahnabella.