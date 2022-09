The Script Konser di Bandung, Berikut Informasi dan Harga Tiketnya

PIKIRAN RAKYAT – Grup musik rock dari Irlandia, The Scipt, yang beranggotakan Danny O’Donoghue, Mark Sheehan, dan Glen Power akan menyapa dan menghibur fans nya di Bandung dan sekitarnya.

Bukan hanya di Jakarta, The Script akan menggelar konser di Bandung.

Fans bersiap menjadi saksi pertunjukan aksi panggungnya The Script pada hari Minggu, 2 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB.

The Script yang akan menggelar konser di Eldorado Dome Bandung, diadakan oleh Otello Asia dengan konser “The Script – Greatest Hit Tour 2022”, juga akan menghadirkan Special Guest ANDREAH penyanyi cantik berbakat asal Filipina sebagai Opening Act di Bandung.

The Script merupakan group musik rock asal Irlandia yang dibentuk pada tahun 2007 di Dublin. Musik pertamanya dirilis pada tahun 2008.

Mereka pindah ke London setelah menandatangani kontrak dengan Sony Label Group imprint Phonogenic dan merilis album debut eponymous mereka pada Agustus 2008, didahului oleh single sukses “The Man Who Can’t Be Moved” dan “Breakeven”.

Albumnya berhasil meraih posisi teratas baik di Irlandia maupun di Inggris. Tiga album selanjutnya yang bertajuk Science & Faith (2010), #3 (2012), dan No Sound Without Silence (2014), berhasil meraih posisi teratas di tangga album chart di Irlandia dan di Inggris, sementara album Science & Faith berhasil meraih di posisi ketiga di Amerika Serikat.

Saat konsernya nanti, The Script akan tampil membawakan lagu-lagunya dari album ‘Tales from the Script’, termasuk lagu-lagu hitsnya termasuk lagu-lagu favorit para penggemarnya dari semua keenam albumnya nanti.