Wendy Walters Minta Netizen Stop Kirim Bukti Reza Arap Berselingkuh: Udah Cukup

PIKIRAN RAKYAT - Istri Reza Arap, Wendy Walters bersuara setelah dugaan rumah tangganya retak karena orang ketiga.

Banyak netizen yang mencoba membantu Wendy Walters dengan mengumpulkan 'bukti' perselingkuhan Reza Arap.

Namun kini Wendy Walters meminta netizen untuk tidak lagi mengirimkannya bukti-bukti perselingkuhan Reza Arap tersebut.

"Hi guys! Aku hargain semua yang udah speak up ke aku, but I don't think I can take any more evidences (bukti-bukti), jadi aku rasa udah cukup ya untuk evidences-nya, temen-temen. Thankyou for your concern!" kata Wendy Walters di akun Twitter-nya.

Baca Juga: Nekat Tampilkan Aksi 'Panas' di Atas Panggung, Pinkan Mambo Banjir Caci Maki: Aku Nangis Lho

Bahkan beberapa waktu lalu viral video Wendy Walters menangis dan menjadi pembicaraan di media sosial.

Video tersebut pun diunggah kembali oleh beberapa akun TikTok dan salah satunya akun TikTok sarahnabella.

Dalam akun tersebut banyak warganet yang simpati kepada Wendy Walters yang diduga menangis karena adanya isu perselingkuhan Reza Arap.

Baca Juga: Fuji Terkesan Cuek Meski Dikabarkan Tak Direstui Keluarga Thariq, Haji Faisal: Saya Setuju