Terungkap! Alasan Reza Arap Cekcok dengan Wendy Walters, Kini Rumah Tangga di Ujung Tanduk?

PIKIRAN RAKYAT – Isu keretakan rumah tangga Reza Arap dan Wendy Walters kian santer terdengar setelah nama keduanya trending di Twitter sejak Selasa, 20 September 2022.

Wendy Walters bahkan terciduk merubah caption foto pernikahan yang sebenarnya adalah bagian sakral dari sebuah kehidupan rumah tangga.

Pada 20 September 2022, istri Reza Arap mengubah caption foto pernikahan dengan pesan yang sangat menohok.

“F**k around? Thank you for the trauma,” kata Wendy Walters dalam keterangan unggahan di akun Instagram @wendywalters.

Netizen pun banyak mempertanyakan ihwal permasalahan apa yang terjadi terhadap rumah tangga Reza Arap dan Wendy Walters.

Menikah pada Januari 2021, di usia pernikahan yang masih seumur jagung, Reza Arap pun mengakui banyak permasalahan yang dihadapinya selama menjalani rumah tangga.

“Namanya baru nikah pasti roller coaster lah, sekarang posisinya lagi muter-muter,” kata Reza Arap.

Kendati sering menampilkan kemesraan bersama Wendy Walters, pria kelahiran 15 Oktober 1987 itu pun mengakui bahwa rumah tangga yang dibinanya tak selalu berjalan penuh kehangatan.