Sebut Dirinya Bukan Lelaki Baik-baik, Reza Arap Sempat Isyaratkan Bakal Selingkuhi Wendy?

PIKIRAN RAKYAT – Influencer Reza Arap dirumorkan berselingkuh dari sang istri, Wendy Walters.

Rumor perselingkuhan Reza Arap tersebut muncul saat Wendy Walters mengunggah sejumlah cuitan di akun Twitter-nya yang mengisyaratkan bahwa suaminya berselingkuh.

"Apa iya ada alasan yang cukup menjustifikasi perselingkuhan di saat perempuan udah berusaha jadi istri yang baik, diem di rumah dan ga macem-macem? Apa iya capek hati bisa sembuh dengan f*** around? Bukannya kunci hubungan itu komunikasi?" katanya dalam akun @_Wendywalters, dikutip pada Rabu, 21 September 2022.

Baca Juga: Viral Aksi Bullying Siswa SMA terhadap Siswa SLB, Isap Rokok hingga Injak Pundak Korban

Selain itu, Wendy juga mengunggah kembali cuitan dari penyanyi Ziva Magnolya yang membahas soal sifat asli dari pasangan yang tak sesuai dengan apa yang ditunjukkan di hadapan publik.

"Emang suka gitu sih..yang udah membentuk personal brandingnya kaya malaikat biasanya aslinya tu daj*al," ujarnya.

Isyarat perselingkuhan tersebut juga disampaikan Wendy dalam keterangan foto pernikahannya dalam akun Instagram-nya, @wendywalters.

Baca Juga: Perdana Menteri Inggris Liz Truss Janji Beri Dukungan untuk Ukraina

"Thank you for the trauma (terima kasih untuk traumanya)," ucapnya.

Sementara itu, di media sosial juga kembali muncul video soal pernyataan Reza Arap terkait sikapnya dalam menjalani hubungan asmara.