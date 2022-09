Diduga Berselingkuh, Sumner Stroh Bongkar Isi Chat Adam Levine

PIKIRAN RAKYAT – Kabar mengejutkan dari Adam Levine yang diduga berselingkuh dari Behati Prinsloo.

Kabar perselingkuhan itu diungkapkan oleh model Instagram, Sumner Stroh, tiga hari usai diumumkannya kehamilan ketiga Behati Prinsloo.

Melalui media sosial TikTok, Sumner Stroh mengungkapkan kedekatannya dengan Adam Levine, bahkan dia juga turut membagikan tangkapan layar dari percakapan keduanya.

Sumner mengatakan bahwa pada bulan Juni, Adam Levine mengirimkan pesan setelah berbulan-bulan tidak berkomunikasi.

Dalam pesannya tersebut Adam Levine menanyakan apakah boleh anak ketiganya diberikan nama Sumner.

Dilansir Pikiran-rakyat.com dari Jezebel, berikut isi pesan Adam Levine kepada Sumner Stroh.

“Ok serious question. I’m having another baby and if it’s w (sic) boy I really wanna name it Sumner. You ok with that? DEAD serious. (Oke pertanyaan serius. Saya punya bayi lagi dan jika itu adalah anak laki-laki, saya benar-benar ingin menamainya Sumner. Anda baik-baik saja dengan itu? Sungguh mati)," kata Adam Levine.

Dalam video unggahannya di TikTok, Sumner mengaku telah berselingkuh dengan seorang pria yang telah menikah dengan model Victoria’s Secret.