Gonjang-ganjing Prahara Rumah Tangga Reza Arap, Wendy Isyaratkan Adanya Sosok Wanita Lain?

PIKIRAN RAKYAT – Belum lama ini netizen kembali dihebohkan dengan kabar perselingkuhan yang santer terdengar di dunia selebritis. Kini, kabar perselingkuhan tersebut datang dari public figure Reza Arap.

Sosok influencer yang terkenal setia dan selalu memperlakukan istrinya, Wendy Walters secara romantis itu justru dihinggapi isukan berselingkuh dengan wanita lain.

Hingga saat ini, baik Reza Arap maupun Wendy Walters masih belum memberikan keterangan resmi terkait isu perselingkuhan tersebut.

Meski demikian, Wendy Walters terlihat menghapus sebagian besar foto dirinya dengan Reza Arap di akun Instagram miliknya, yaitu @wendywalters.

Adapun, satu-satunya foto yang masih bertengger di Instagram istri Reza Arap itu adalah sebuah foto pernikahan. Dalam foto tersebut, Wendy Walters terlihat menggenggam buket bunga dan bersanding di sebelah Reza Arap dalam pesta pernikahannya.

Diketahui, Wendy Walters juga mengganti keterangan yang terdapat dalam foto tersebut dengan kalimat sebagai berikut ini.

"Thank you for the trauma (terima kasih untuk traumanya)," kata Wendy dalam keterangannya, dikutip pada Rabu, 21 September 2022.

Sebelumnya, kabar perselingkuhan Reza Arap tersebut beredar lantaran Wendy Walters mencuitkan soal tindakan bermain api yang dilakukan oleh pasangan. Dalam akun Twitter-nya, Wendy Walters diketahui mengunggah ulang cuitan dari Ziva Magnolya soal sifat asli pasangan yang tidak sebaik itu.