Reza Arap Dikabarkan Selingkuh, Wendy Walters Ubah Caption Foto Pernikahan dan Curhat ke Sahabat Sambil Nangis

PIKIRAN RAKYAT – Kabar keretakan rumah tangga Reza Arap dan Wendy Walters semakin santer terdengar usai istri Youtuber itu curhat di media sosial Twitter.

Dalam unggahan terbarunya, Wendy Walters mengaku tak dapat menerima tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan.

“Apa iya ada alasan yang cukup menjustifikasi perselingkuhan di saat perempuan udah berusaha jadi istri yang baik, diem di rumah dan ga macem-macem? Apa iya cape hati bisa sembuh dengan f**k around? Bukannya kunci hubungan itu komunikasi? bukan f**k around?” kata Wendy dalam unggahan terbarunya.

Wendy pun mengubah keterangan unggahan foto pernikahannya yang dibagikan di akun Instagram peribadinya.

“F**k around? Thank you for the trauma,” kata Wendy Walters.

Tak lama kemudian, beredar video Wendy sedang menangis di sebuah kelab malam bersama sahabat-sahabatnya.

Dalam unggahan yang dibagikan akun Instagram milik seorang sahabat Wendy, @winnychandriani, tampak istri Reza Arap itu mengenakan gaun warna hitam tengah duduk di sebuah sofa di klub malam.

Sambil berlinang air mata, ia tampak ditenangkan oleh sahabat-sahabat yang berada di sampingnya.