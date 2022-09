Pilih Introspeksi, Reaksi Wendy Walters Saat Reza Arap Selingkuh: Apakah Kurang...?

PIKIRAN RAKYAT – Reza Arap mendapatkan banyak perhatian publik baru-baru ini setelah diduga berselingkuh dari istrinya, Wendy Walters.

Sebelumnya sekitar setahun yang lalu di siniar (podcast) Close The Door, Reza Arap dan Wendy Walters sempat ditanyai Deddy Corbuzier, mengenai sikap Reza Arap yang dikenal kacau dan bagaimana sikap Wendy jika Reza selingkuh.

“Kalau dia tiba-tiba suatu saat khilaf, melakukan kesalahan, selingkuh, anggaplah, what the f*ck are you going to do? (kamu bakal lakukan apa?)” ucap Deddy kepada Wendy.

Saat itu, Wendy menyatakan bahwa reaksinya akan tergantung situasi. Dia juga bertanya balik apakah informasi perselingkuhannya sudah tersebar atau belum ke publik.

Dia menjelaskan bahwa ia akan bertanya terlebih dahulu mengapa selingkuh.

“Dengan pemikiran aku yang sekarang, yang lagi tahu dia tidak begitu, gua bakal nanya dulu kenapa. Apakah gua kurang memuaskan?” tutur Wendy.

Dia juga mengaku jika Reza Arap selingkuh, tentu dia akan marah dan kecewa tetapi Wendy memilih introspeksi.