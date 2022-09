Adam Levine Selingkuh saat Behati Prinsloo Hamil Anak ke-3, Netizen: Neraka Terlalu Bagus Untuknya

PIKIRAN RAKYAT – Kabar tak menyenangkan datang dari vokalis Maroon 5, Adam Levine. Suami dari salah satu model Victoria’s Secret, Behati Prinsloo, itu diduga berselingkuh dengan seorang influencer, Sumner Stroh, yang berusia 23 tahun.

Sumner hadir mengejutkan public pada Senin, 19 September 2022 di akun tiktok pribadinya, tak lama setelah Behati menyiarkan kabar kehamilannya.

Tak hanya itu, Sumner juga menyertakan beberapa screenshot direct messages (DM) Instagramnya bersama Adam Levine. Tertera bahwa suami Behati tersebut ingin menamakan calon anaknya dengan nama Sumner.

“Ok. Serious question. I’m having another baby and if it’s a boy I really wanna name it Sumner. You ok with that? DEAD serious. (oke. Pertanyaan serius. Aku memiliki bayi lagi dan jika itu laki-laki aku akan menamakannya Sumner. Apa kamu baik-baik saja dengan itu? SERIUS),” ujar Adam Levine.

Di dalam video tersebut, Sumner Stroh mengklaim bahwa dia berkencan dengan Adam Levine selama satu tahun, hingga akhirnya mereka berhenti komunikasi selama beberapa bulan.

Ia pun membagikan screenshot chat “nakal” yang tampaknya berasal dari Levine.

“It is truly unreal how f---ing hot you are, (Ini benar-benar tidak nyata betapa seksinya kamu)” sementara pesan lainnya berbunyi seperti “You are 50 times hotter in person. (Kamu 50 kali lebih panas secara pribadi)”

Beberapa pesan Adam Levine tersebut menyiratkan bahwa mereka pernah bertemu secara langsung.