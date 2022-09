Putra Siregar Bebas dari Penjara, FC Bekasi Dedikasikan Kemenangan

PIKIRAN RAKYAT - Pengusaha Putra Siregar dikabarkan sudah bebas dari penjara.

Putra Siregar bebas dari penjara setelah terjerat kasus pengeroyokan beberapa waktu lalu.

Kebebasan Putra Siregar pun langsung disambut hangat oleh FC Bekasi City, klub sepak bola miliknya.

"Welcome back El Presidente @putrasiregarr17. Terimakasih telah mengawal pertandingan hari ini," berdasarkan dalam Instagram @fcbekasi.

Baca Juga: Foto RM BTS yang Diduga Kencan dengan Kim Jae Kyung Beredar, Banyak Miliki Kesamaan?

Putra Siregar diketahui hadir memberi dukungan dalam pertandingan FC Bekasi City melawan PSIM Jogjakarta di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Senin, 19 September 2022.

FC Bekasi City pun menang, hingga mendedikasikan kemenangannya untuk Putra Siregar.

"Kemenangan hari ini kami dedikasikan untukmu. Glad to see you here Papi!," tuturnya.

Putra Siregar pun menyambut kemenangan FC Bekasi City sebagai kado terindah atas kebebasannya.