Lirik Lagu DICE - NMIXX dan Terjemahannya, Bawa Pesan Positif dengan Cara yang Energik

PIKIRAN RAKYAT - NMIXX baru saja merilis lagu DICE yang masuk dalam album ENTWURF pada 19 September 2022.

Suguhkan koreografi energik, NMIXX membawa pesan positif lewat setiap kata dalam lirik lagu tersebut.

DICE sendiri mengingatkan kita agar pantang menyerah dalam menghadapi rintangan meski ketegangan selalu menyertai.

Berikut lirik lagu DICE lengkap dengan terjemahannya.

Lirik Lagu DICE - NMIXX

Hahahahaha

Beonjjeok tteun nuneul kkamppak

Meorin pingpingping dora

Sangsangdo mothan drama

Cheot sceneeul jjigeobol time (Go, go)

Ije got sijakdoel challenge

Ama swipjineun anketji

Ginjanghae paengpaenghage, baby

(Vamos amigos)

Yeah-eh-eh (I wanna go)

Muhanhi pyeolchyeojin universe

Sa-sa-sa-i (I wanna know)

Kkeullineun cardreul dwijibeo

Gomineun nope, eoseo pick it

1buteo nkkaji seontaekae bwa