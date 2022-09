Lirik Shut Down - BLACKPINK Versi Easy: Comeback-i An Ya To Nan Jok Op Su Ni Ka

PIKIRAN RAKYAT - Shut Down merupakan salah satu lagu dalam album kedua yang dirilis BLACKPINK pada 16 September 2022 lalu.

Lirik lagu Shut Down tergolong sulit dinyanyikan oleh pemula atau bahkan penggemar yang belum menguasai Bahasa Korea maupun Hangeul.

Hal tersebut dikarenakan lagu hip-hop bernuansa klasik itu disusun dengan lirik yang padat dan dinyanyikan secara rap oleh para member.

Oleh karena itu untuk memudahkan penggemar bernyanyi bersama (sing along) berikut kami sajikan lirik Shut Down - BLACKPINK versi easy.

Easy Lirik Lagu Shut Down - BLACKPINK

BLACKPINK in your area

BLACKPINK in your area

Comeback-i an ya

to nan jok op su ni ka

Go ge du ri do ra jin jong he

Mok ko kil la

Bun hong bi che o rum drip, drip, drip

Freeze 'em on sight

Shut it down

What what what what