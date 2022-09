Deretan Serial Drama yang Pernah Dibintangi Song Joong Ki Beserta Prestasinya

PIKIRAN RAKYAT - Nama Song Joong Ki kini tidak asing lagi ditelinga pecinta drama Korea masyarakat Indonesia. Penampilannya yang memukau melalui perannya di serial Vincenzo mampu menarik perhatian penonton di setiap kalangan.



Selain membintangi serial drama, Song Joong Ki juga pernah menjadi salah satu brand kecantikan lokal milik artis Felicya Angelista pada tahun 2021.



Song Joong telah banyak memainkan peran selama terjun didunia akting. Sehingga tidak diragukan lagi kualitas aktingnya dalam memerankan berbagai karakter.



Berikut merupakan serial yang pernah dibintangi oleh mantan suami dari aktris ternama Korea Selatan, Song Hye-kyo :

Baca Juga: Profil Felix Stray Kids, Lengkap dengan Zodiak dan Fakta Menariknya

- Get Karl! Oh Soo-jung (2007

- Love Racing (2008)

- My Precious You (2008)

- Triple (2009)

- My Fair Lady (2009)

- Will It Snow for Christmas? (2009)

- Sungkyunkwan Scandal (2009)

- Deep Rooted Tree (2011)

- The Innocent Man (2012)

- Descendants of the Sun (2016)

- The Sound of Your Heart (2016)

- Man to Man (2017)

- Arthdal Chronicles (2019)

- Vincenzo (2021)

Song Joong Ki selama berkarir telah membawa pulang banyak penghargaan. Berikut adalah penghargaan yang dibawa pulang oleh aktor tampan asal Korea Selatan ini.

1. 2021 (42nd) Blue Dragon Film Awards - November 26, 2021

· Popularity Award

2. 2016 KBS Drama Awards - December 31, 2016

· Grand Prize (Descendants of the Sun)

· Asia Best Couple Award (Descendants of the Sun)

· Best Couple Award (Descendants of the Sun)

3. 2016 (5th) APAN Star Awards - October 2, 2016

· Grand Prize (Descendants of the Sun)

· Best Couple Award (Descendants of the Sun)

· Asia-Pacific Star Award

4. 2016 (52nd) BaekSang Arts Awards - June 3, 2016

· Most Popular Actror (Descendants of the Sun)

· iQiyi Global Star (Descendants of the Sun)

5. 2012 KBS Drama Awards - December 31, 2012

· Best Actor (The Innocent Man)

· Netizen Award (The Innocent Man)

· Best Couple Award (The Innocent Man)