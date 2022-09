Bangga! Korset Rancangan Desainer Indonesia Dipakai Jennie BLACKPINK di Video Klip Shut Down

PIKIRAN RAKYAT - Diana M. Putri, desainer asal Indonesia, ramai dibicarakan setelah pakaian rancangannya dikenakan oleh Jennie BLACKPINK dalam video klip berjudul Shut Down.

Video klip lagu Shut Down dirilis BLACKPINK pada hari Jumat, 16 September 2022.

“@jennierubyjane of @blackpinkofficial wore a #DianaCouture Pearl Chandelier Corset in their title track ‘Shut Down’,” kata Diana M. Putri dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @dianamputri pada 19 September 2022.

Dalam video yang diunggah Diana, tampak Jennie mengenakan Corset Pearl Chandelier yang terbuat dari untaian mutiara dengan berbagai ukuran.

Jennie memadukannya dengan celana pendek hitam dan platform heels dari Nasty Gal. Penampilan Jennie berpenampilan glamor dengan memamerkan kaki jengjangnya.

Unggahan banjir pujian netizen yang bangga atas pencapaian Diana. Banyak tokoh terkenal juga memberi pujian, salah satunya Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida.

“Uwooo congrats cece. Senengnya pernah pake itu juga,” sebut Ayu di kolom komentar.

Diana merupakan desainer asal Surabaya, karyanya mulai dikenal di Amerika Serikat sejak tampil di New York Couture Fashion Week pada 2015.

