HITC Umumkan Official Line Up Bersama Eaj, Joji, Niki, hingga Rich Brian. Catat Informasi Pentingnya!

PIKIRAN RAKYAT - Melalui akun Instagramnya, Head In The Clouds (HITC) Jakarta secara resmi telah mengumumkan final line up nya pada Senin, 19 September 2022.

“TO INDONESIA WITH LOVE - YOUR 2022 HEAD IN CLOUDS JAKARTA LINE UP. SEE YOU SOON,” kata akun tersebut melalui caption pada poster official line upnya.

Sebelum ini, HITC Jakarta sudah pernah berniat untuk digelar pada 7 September 2020 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Namun, datangnya pandemi Covid-19 memaksa acara ini dibatalkan.

Tanggal 2 Agustus 2022, HITC kembali muncul melalui akun @hitcjakarta memberikan pengumuman resmi akan diadakannya kembali festival musik fenomenal ini. HITC 2022 akan digelar pada 3-4 Desember 2022 di Community Park PIK2. Kabar yang dibawakan oleh 88rising ini tentunya menjadi kabar bahagia bagi para penggemar HITC Festival.

“AAAA FINNALYYYY,” ucap akun @_pentip.

“Sumpah di PIK?!?? Line-up dong, Bestie,” ucap @veniainev.

“Jaypark, DPR, Bibi, Eaj please,” kata @angeliajuniar.

