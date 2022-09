Kecurigaan Fans Terbukti, Gelagat Jungkook BTS di Konser IU Tuai Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Lee Ji-eun atau IU baru saja menggelar konser akbar bertajuk The Golden Hour: Under the Orange Sun Sabtu, 17 September 2022.

Kemewahan dan pertunjukan spektakuler yang disuguhkan oleh IU dalam konser tatap muka pertamanya setelah 3 tahun terakhir ini viral di media sosial.

Tak henti di situ, kehadiran fanboy yang berasal dari kalangan entertainer juga menjadi pemanis pertunjukan yang digelar di Olympic Stadium Seoul tempo hari.

Salah satu dari sekian banyak fanboy yang datang dan banyak menyita perhatian publik adalah Jeon Jung-kook atau Jungkook BTS.

Dari rekam jejak digital berupa foto yang beredar, Jungkook tampak menggunakan topi hitam lengkap dengan masker di wajahnya.

Sorot mata golden maknae dari BTS ini juga terlihat berbinar saat melihat IU bernyanyi di atas panggung.

Seperti diketahui, Jungkook sejak lama mengidolakan sosok IU di dunia Kpop.

Bahkan dia sempat blak-blakan mengatakan bahwa penyanyi lagu Strawberry Moon itu adalah tipe idealnya.