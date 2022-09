Ekspresi Jungkook BTS saat Nonton Konser IU Disorot, Netizen: Ngertikan Gimana Rasanya Kita Bucinin Kamu

PIKIRAN RAKYAT - Jungkook BTS kepergok kamera sedang menonton konser IU yang bertajuk The Golden Hour: Under the Orange Sun pada Sabtu, 17 September 2022.

Jungkook BTS terekam kamera tengah menonton konser IU di hari pertama di Olympic Stadium, Seoul, Korea Selatan.

Dalam video yang diunggah akun TikTok h_algazali ini memperlihatkan ekspresi Jungkook BTS saat menonton IU.

Terlihat Jungkook BTS berjalan dengan gembira saat memasuki venue konser.

Seperti diketahui, Jungkook BTS memang mengidolakan IU dari sejak lama.

Tentunya hal ini menjadi sorotan warganet saat Jungkook BTS menonton konser sang idola.

Beberapa warganet mengatakan jika Jungkook BTS saat ini sedang merasakan apa yang dirasakan para ARMY.

Jungkook BTS juga terlihat bucin (budak cinta) pada IU sang idola.