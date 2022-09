Pacar Baru Al Ghazali Terungkap, Sosoknya Tak Kalah dari Alyssa Daguise?

PIKIRAN RAKYAT - Mudah bagi seorang Al Ghazali untuk kembali mencari cinta yang hilang. Setelah putus dari Alyssa Daguise, Al Ghazali rupanya langsung move on.

Hal ini terungkap kala Al Ghazali manggung di Kota Bandung bersama adik-adiknya El Rumi dan Dul Jaelani.

Dalam perjalanan ke Kota Bandung, Al tampak membawa wanita berambut panjang bersama dirinya.

"Hai guys ini gue ke sini bareng sama Yasmeen Fadilah anaknya om Andra (Andra and The BackBone). Gitaris legend top Indonesia number one (gitaris nomor satu Indonesia)," kata Al.

Tak cuma membawanya saja, Al Ghazali juga mengenalkan perempuan berambut panjang itu pada sang ibunda, Maia Estianty.

"Oh my God, dulu kamu yang kecik itu, beda banget. Ndra anakmu ayu tenan loh, boleh kan kita (besanan)," kata Maia Estianty sambil tertawa.

Bak mempertegas ucapan Maia Estianty, perempuan berambut panjang itu secara gamblang menyebut jika dirinya memang calon pacar Al Ghazali.

"Ini kan calonnya (calon pacar Al Ghazali)," kata Yasmen seperti dikutip dari kanal YouTube Maia AL EL DUL TV.