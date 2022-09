Lirik Lagu Tally - BLACKPINK dan Terjemahannya: Everybody Tells Me to Play Nice

PIKIRAN RAKYAT - Tally merupakan salah satu lagu b-side dalam album kedua BLACKPINK yang bertajuk BORN PINK.

Lagu Tally yang memiliki elemen hip-hop dan rock ini memberi semangat positif dan mengajarkan seseorang untuk berani memegang prinsipnya sendiri.

Lirik Tally juga mengingatkan bahwa kita tidak wajib menyenangkan atau memuaskan hati semua orang bisa.

Berikut lirik lagu Tally lengkap dengan terjemahannya dari BLACKPINK.

Lirik Lagu Tally - BLACKPINK

[Chorus: Rose]

I say "fuck it" when I feel it

'Cause no one's keepin' tally

I do what I want with who I like

I ain't gon' conceal it

While you talkin' all that shit

I'll be gettin' mine, gettin' mine

[Verse 1: Lisa]

Don't apologize for my behavior

If you're offended, I don't care

Starin' at me 'stead of starin' in the mirror

Little weird how

[Pre-Chorus: Jisoo]

Everybody tells me to play nice

Everybody judge, but looking twice

But my body don't belong to, nah-uh-uh, none of them though

And I'm not gonna change 'cause you say so