Lirik Lagu Kickin’Back - Mila J, Sedang Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Kickin’ Back oleh Mila J kini viral di media sosial TikTok, yang kini kerap dijadikan sound bagi para pengguna TikTok.

Lagu Kickin’ Back oleh Mila J ini telah dirilis pada 26 Juni 2016 lalu.

Meski enam tahun telah berlalu, lagu ini kembali trending berkat masifnya digunakan di media sosial.

Berikut Lirik Lagu Kickin’ Back - Mila J, yang bisa Anda hapalkan dan ikut nyanyikan.

Lirik Lagu Kickin’ Back - Mila J

I’m in airplane mode

I don’t need no drama

Everybody know I ain’t ‘bout that drama

Oh yeah, oh look at what I started

Imma tell you right now

I plan on chillin’ so hard right now

Ain’t takin’ no calls right now

I’m kickin’ back and I’m lightin’ up

Doin’ what the fuck I want

Just rolled a wood, I’m feelin’ good

Just me, myself and this blunt

Everything I do is way up man

If anybody good I swear it’s us man

I’m vibin’, I’m chillin’, I’m good

I’m kickin’ back

And I’m vibin’, I’m chillin’, I’m good

I’m kickin’ back

And I’m vibin’ , I’m chillin, I’m good

I’m kickin’ back and I’m good

I’m kickin’ back and I’m good

I’m kickin’ back

And I’m vibin’ , I’m chillin, I’m good

I’m kickin’ back and I’m good