Al Ghazali Sudah Gandeng Cewek Baru, Sinyal Keseriusan Kian Terpancar

PIKIRAN RAKYAT - Pascaputus dari Alyssa Daguise, Al Ghazali rupanya sudah memiliki tambatan hati baru.

Hal ini terungkap kala Al Ghazali manggung di Kota Bandung bersama adik-adiknya El Rumi dan Dul Jaelani.

Dalam perjalanan ke Kota Bandung, Al tampak membawa wanita berambut panjang bersama dirinya.

"Hai guys ini gue kesini bareng sama Yasmeen Fadilah anaknya om Andra (Andra and The BackBone). Gitaris legend top Indonesia number one (gitaris nomor satu Indonesia)," kata Al.

Tak cuma membawanya saja, bahkan Al Ghazali juga mengenalkan perempuan berambut panjang itu pada sang ibunda, Maia Estianty.

Melihat Al Ghazali membawa seorang wanita, Maia Estianty pun tampak semringah sekaligus tertegun seperti bertanya-tanya.

Namun setelah melihat dengan jelas wajah perempuan tersebut, Maia Estianty lantas sadar.

"Oh my God, dulu kamu yang kecik itu, beda banget," kata Maia Estianty sambil tertawa.