Link Streaming Little Women Episode 5 dan 6 Gratis, Lengkap dengan Sub Indo

PIKIRAN RAKYAT - Link streaming drama Korea (drakor) Little Women episode 5 dan 6 ada di dalam artikel ini.

Little Women sukses menggeser drakor Big Mouth, tak heran drama Korea ini langsung naik daun dan banyak dicari.

Simak sinopsis Little Women episode 5 dan 6 lengkap dengan link streamingnya.

Di episode sebelumnya, Oh In Joo akhirnya kehilangan uang 2 miliar Won pemberian Jin Hwa Young karena semua datanya dilacak.

Di waktu yang bersamaan, Oh In Hye malah jatuh sakit usai menghirup bunga anggrek biru di rumah Won Sang Ah.

In Joo pun kebingungan harus mencari uang darimana lagi agar bisa membawa adiknya ke rumah sakit.

Untungnya Won Sang Ah mau berbaik hati membiayai semua biaya pengobatan Hye In, namun tentunya hal itu tak semata-mata karena rasa kasihan, In Joo harus bekerja bersama Won Sang Ah.

Sayangnya keputusan In Joo bertolak belakang dengan keputusan Oh In Kyung yang sangat membenci suami Won Sang Ah, Park Jae Sang.