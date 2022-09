Lirik Lagu dan Terjemahan Old Love - Yuji ft Putri Dahlia

PIKIRAN RAKYAT – Lagu Old Love karya Putri Dahlia tengah menjadi salah satu lagu terpopuler di TikTok dan YouTube.

Old Love menceritakan kisah seseorang yang cintanya menggebu-gebu hingga dia menemukan orang yang tepat, yakni cinta lamanya.

Sementera itu, video Old Love dipopulerkan oleh Yuji ft Putri Dahlia ini sudah ditonton hingga 4,3 juta kali di YouTube.

Lirik lagu Old Love

When you were here, the stars disappear

(Ketika Anda berada di sini, bintang-bintang menghilang)

Nothing can outshine the dress that you wear

(Tidak ada yang bisa mengalahkan gaun yang kamu kenakan)

We should be dancing 'cause girl you look stunning

(Kita harus menari karena gadis kamu terlihat menakjubkan)

