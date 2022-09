Lirik Lagu Unholy - Sam Smith: Lucky Girl, She Got Married to a Boy Like You...

PIKIRAN RAKYAT – Lagu Unholy dari Sam Smith belakangan populer di media sosial.

Kepopuleran lagu Unholy sangat tinggi di Tiktok, banyak yang membuat video TikTok dengan backsound lagu Sam Smith itu.

Lagu Unholy menceritakan tentang perselingkuhan. Lagu tersebut dinyanyikan oleh Sam Smith dan Kim Petras.

Bagian Sam Smith menyanyikan bait yang memberitahu kehinaan laki-laki yang berselingkuh.

Berikut lirik lagu Unholy karya Sam Smith:

Mummy don't know daddy's getting hot

At the body shop. Doin' somethin' unholy

Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you

She'd kick you out if she ever, ever knew

Bout all the shit you tell me that you do

Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene

I hear them whisperin' 'bout the places that you've been

And how you don't know how to keep your business clean