Lirik dan Terjemahan Lagu Slipping Through My Fingers - ABBA, Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT – Lagu berjudul Slipping Through My Fingers merupakan lagu yang dibawakan oleh ABBA, kelompok musik dengan genre pop dari Swedia.

Lagu Slipping Through My Fingers merupakan salah satu lagu di dalam album The Visitors yang diketahui dirilis pada tahun 1981.

Meski sudah tergolong lagu lawas, namun lagu Slipping Through My Fingers viral di media sosial TikTok belakangan ini.

Berikut lirik lagu dan terjemahan lagu Slipping Through My Fingers – ABBA:

Schoolbag in hand, she leaves home in the early morning

Tas sekolah di tangan, dia meninggalkan rumah di pagi hari

Waving goodbye with an absent-minded smile

Melambaikan tangan dengan senyuman tanpa berpikir

I watch her go with a surge of that well-known sadness

Aku mengawasinya pergi dengan gelombang kesedihan yang terkenal itu