Diborong Sekaligus! Bukan Cuma Jennie, Rancangan Diana M Putri juga Dipakai Lisa, Rose dan Jisoo

PIKIRAN RAKYAT – Perancang busana asal Indonesia Diana M Putri sebelumnya mencuri perhatian karena korset rancangannya dipakai oleh Jennie BLACKPINK di video klip terbaru mereka.

Dalam video klip lagu terbaru BLACKPINK yakni Shut Down, Jennie mengenakan korset putih karya Diana M. Putri.

“@jennierubyjane of @blackpinkofficial wore a #DianaCouture Pearl Chandelier Corset in their title track ‘Shut Down’. Styled by @meenmeenmeen_,” katanya.

Kabar baik tersebut diumumkan langsung olehnya melalui Instagram beberapa saat setelah video musik Shut Down dirilis, yakni pada Jumat, 16 September 2022 kemarin.

Namun ternyata, rancangan Diana M. Putri tak hanya dipakai oleh Jennie saja, namun juga oleh tiga anggota BLACKPINK lainnya yakni Jisoo, Rosé, dan Lisa.

Kembali melalui akun Instagram miliknya di @dianamputri, ia mengunggah beberapa foto dari Jisoo, Rosé, dan Lisa saat mengenakan rancangan karyanya.

Namun bedanya, jika Jennie memakai korset rancangan Diana untuk video musik Shut Down, maka Jisoo, Rosé, dan Lisa mengenakannya untuk pemotretan di album mereka, BORN PINK.