Daftar Film Cerita Panjang yang Lolos Seleksi Awal FFI 2022, Salah Satunya Mencuri Raden Saleh

PIKIRAN RAKYAT – Festival Film Indonesia (FFI) 2022 menutup rangkaian pendaftaran pada Kamis, 15 September 2022. Terdapat lebih dari 400 karya yang diterima Komite FFI 2022.

Film cerita panjang yang mendaftar sebanyak 74 judul, film noncerita panjang meliputi film cerita pendek sebanyak 309 judul, film animasi pendek 38 judul, film dokumenter pendek 83 judul, dan film dokumenter panjang 13 judul.

Selain itu, Komite FFI 2022 menerima pula karya kritik film sebanyak 135 judul.

Ketua Komite FFI 2021–2023, Reza Rahadian, mengatakan, peserta FFI 2022 mengangkat tema, gagasan, dan latar belakang budaya yang berbeda-beda mulai dari Sumatra hingga Papua.

Berdasarkan kriteria dan elemen penjurian, potensi nominasi, serta persyaratan administrasi, terdapat 30 film cerita panjang yang berhasil lolos Tahap Seleksi Awal sebagai berikut sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

1. Akhirat: A Love Story

2. Autobiography

3. Backstage

4. Before, Now & Then (Nana)

5. Cinta Pertama, Kedua & Ketiga

6. Dear Nathan Thank You Salma

7. Father and Son

8. Gara-Gara Warisan

9. Inang

10. Ivanna

11. Just Mom

12. Kadet 1947

13. KKN di Desa Penari

14. Losmen Bu Broto

15. Mencuri Raden Saleh

16. Miracle in Cell No. 7

17. Naga Naga Naga

18. Ngeri-Ngeri Sedap

19. Noktah Merah Perkawinan

20. One Night Stand

21. Pengabdi Setan 2: Communion

22. Perjalanan Pertama

23. Ranah 3 Warna

24. Romantik Problematik

25. Satria Dewa: Gatotkaca

26. Sepeda Presiden

27. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

28. Srimulat: Hil yang Mustahal – Babak Pertama

29. Teka Teki Tika

30. Yowis Ben Finale

Film-film tersebut akan lanjut ke Tahap Rekomendasi dari asosiasi-asosiasi profesi perfilman.