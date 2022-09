Lirik Lagu Koiiro - Mosawo, Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Koiiro merupakan lagu milik penyanyi asal Jepang, Mosawo. Music Video (MV) lagu Koiiro berbentuk ilustrasi manga.

Video itu merupakan kolaborasi Mosawo dengan manga Yubisami to Renren buatan Suu Morishita, ia juga menjadi ilustrator dalam MV tersebut.

Pada kanal Youtube miliknya, MV tersebut sudah diputar hingga 3 juta kali.

Berikut lirik lagu Koiiro beserta terjemahannya.

Itsumo itooshii fushigi na hitomi

(Mata yang begitu indah itu, selalu menarik)

Zurui yo ne terekakushite me wo sorasu

(Bukankah itu curang, ketika memalingkan muka untuk menutupi rasa canggung)

Sekai ga karafuru ni nuri kawatteku

(Dunia seolah terlukis ulang dengan penuh warna)

Mune no oku zutto hajikete mahou mitai

(Bagai sihir yang muncul hingga di dasar hatiku)

Nande ka na anata ni uketomete hoshii

(Ku bertanya-tanya, mengapa ku ingin kau menerimanya)

Kore ga koi desu ka? koi ga ii na

(Apakah ini cinta? Ku harap begitu)

Tooi you de chikaku ni ita

(Nampak jauh, terasa dekat)

Maru de unmei no you ni

(Bagai sebuah takdir)

Itsu datte tonari ni ite

(Kau selalu di sampingku)

Watashi dake wo mitsumete kureta ne

(Dan hanya menatapku saja)

Suki yo

(Aku menyukaimu)

Ima anata ni omoi nosete

(Kini ku ungkapkan perasaan ini padamu)

Hora sunao ni naru no watashi

(Lihat, diriku yang jujur ini)

Kono saki motto soba ni ite mo ii ka na?

(Bisakah aku lebih dekat denganmu setelah ini?)

Koi to koi ga kasanatte

(Dua cinta yang menjadi satu)