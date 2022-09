Paramore Akan Comeback Setelah Vakum 5 Tahun, Lagu Baru Rilis 28 September 2022

PIKIRAN RAKYAT - Paramore memperkenalkan single terbaru mereka setelah lima tahun berjudul This is Why.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari NME pada 16 September 2022, cuplikan lagu tersebut muncul di saluran Discord band pekan lalu, dengan klip lain kemudian muncul di TikTok.

Paramore mengumumkan, lagu This Is Why akan dirilis pada hari Rabu, 28 September 2022.

Pengumuman itu disampaikan Paramore melalui akun media sosial resmi mereka pada 16 September 2022.

This is Why menjadi lagu terbaru yang dikeluarkan Paramore sejak merilis album After Laughter pada tahun 2017.

Setelah album After Laughter, Paramore sempat vakum dan para personelnya menekuni kesibukan masing-masing.

Sang vokalis, Hayley Williams, merilis dua lagu solo berjudul Petals For Armor dan Flowers For Vases/Descansos.

Hayley Williams mengatakan, para personel Paramore sudah berkumpul dan berlatih di studio.