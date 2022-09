Harga Outfit Rayyanza Malik Ahmad Bikin Netizen Insecure, Bisa Kebeli Motor

PIKIRAN RAKYAT - Putra bungsu pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza Malik Ahmad atau Cipung, kembali menjadi bahan perbincangan netizen.

Kali ini, Cipung jadi bahan perbincangan netizen karena outfit of the day (OOTD) yang ia kenakan saat di New York, AS.

Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram @fashion_nagitaslavina pada 16 September 2022.

Dalam unggahan tersebut, bayi berusia 9 bulan itu terlihat sangat fashionable di pelukan Rafathar Malik Ahmad.

Dalam foto itu, tampak Cipung mengenakan topi dan jumpsuit dengan warna senada bermerek Fendi.

Menurut keterangan akun @fashion_nagitaslavina, topi yang dikenakan Cipung harganya 210 dolar AS atau sekitar Rp3 juta, sedangkan untuk jumpsuit miliknya seharga 750 dolar AS atau sekitar Rp11 juta.

Tak hanya itu, Cipung juga mengenakan jaket dan sepatu yang merupakan keluaran merek fesyen terkenal dan harganya yang fantastis, Gucci.

Jaket berbahan corduroy atau yang menampakkan garis timbul pada pakaian tersebut dengan harga 570 dolar AS atau sekitar Rp8,5 juta.

