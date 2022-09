PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini publik dihebohkan lagu Thailand berjudul I Like You karya Prtp Studio, lagu ini bahkan populer di media sosial.

I Like You bahkan sangat populer di platform TikTok, sampai banyak yang membuat video dengan menggunakan lagu tersebut sebagai backsoung.

Meski berbahasa Thailand, namun lagu tersebut cukup digemari pencinta musik Indonesia.

Berikut lirik lagu I Like You - Prtp Studio:

Ku ca bak ha rui ca phi mi kha hui

kiyak hai thex leik ceya chu na ma fen na You

I too miss you ku cai man rak tae khun ca hai chan tha yang ngi leik rak kun kang mi khum na

Ku ca bak ha rui ca phi mi kha hui

Kiyak hai thex leik ceya chu na ma fen na You

I too miss you ku cai man rak tae khun ca hai chan tha yang ngi leik rak kun kang mi khum na

Chan mai di tangcai hi thek ma yun lok chan man khun ci ngay khae khe thek mek kod

Thek tha hai chen long long ley lom thang ook

Keyak ca bek thek