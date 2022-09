Spoiler Little Women Episode 5: Kisah Oh In Kyung Semakin Pelik

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea (drakor) Little Women saat ini tengah digandrungi para penontonnya.

Drama baru ini dibintangi oleh Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, dan Park Ji Hu yang berperan sebagai tiga saudara perempuan yang memiliki ikatan yang sangat dekat.

Mereka bertiga terjerat dengan salah satu keluarga terkaya di negaranya, mereka terseret ke dunia yang didalamnya bergelut dengan uang dan kekuasaan, dan pastinya bukan seperti dunia yang mereka ketahui sebelumnya.

Drama ini bergenre misteri thriller yang seru dan sekaligus penuh dengan ketegangan untuk dinikmati para penontonya.

Selain itu, drama Little Women ini memiliki banyak plot twist dan mengandung nilai-nilai kehidupan yang bisa dijadikan pelajaran dengan bijak.

Ternyata drama ini diangkat dari novel klasik karya penulis Amerika Louisa May Alcott. Judul novel yang sama yang sudah diterbitkan pada tahun 1868.

Sebelumnya, film ini juga pernah ditayangkan ke layar lebar pada tahun 1994 dan 2019. Dibintangi juga oleh aktor Hollywood papan atas seperti, Emma Watson dan Saoirse Ronan.