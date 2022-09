Lirik Lagu Snap - Rosalin, Lengkap dengan Terjemahan dan Maknanya

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Rosa Linn berjudul Snap, saat ini sudah mencapai 8.8 juta penonton pada musik video di kanal YouTube miliknya bernama Rosa Linn.

Lagu ini Rosa sendiri menceritakan soal perasaan yang berada di titik akhir karena keadaan, dan Ia ingin mencurahkannya didalam lagu.



“Anda mulai mempertanyakan segalanya, termasuk diri Anda sendiri. Saya telah merasakan di titik itu. Dan apa yang saya sadari adalah bahwa saya memiliki kekuatan untuk itu, hanya perlu mencari cara saya sendiri dan menemukan kedamaian batin.“ katanya.



“Ini semua tentang mencintai diri sendiri dan menerima bahwa Anda itu sudah cukup. Menulis ‘Snap’ adalah salah satu bentuk terapi bagi saya dan saya berharap bisa juga untuk orang lain yang juga sedang mengalami masa-masa sulit.” ujarnya.

Inilah lirik lagu Rosa Linn berjudul Snap beserta terjemahannya :

(Ini jam 4 pagi)

I can’t turn my head off

(Aku tidak bisa tidur)

Wishing these memories would fade

(Berharap kenangan ini akan menghilang)

They never do

(Tidak akan pernah bisa)

Turns out people lied

(Ternyata orang-orang berbohong)

They said just snap your fingers

(Mereka berkata, “cukup jentikkan jarimu”)

As if it was really that easy

(Seolah-olah sangat mudah)