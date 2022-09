Lirik Lagu NCT 127 - Faster dan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – NCT 127 yang merupakan subunit dari boy grup dari SM Entertainment, NCT, baru saja melakukan comeback dengan album keempat mereka yang berjudul “2 Baddies” pada Jumat, 16 September 2022.

Lewat lagu berjudul sama dengan nama albumnya “2 Baddies”, NCT 127 berhasil bertengger di tangga lagu Korea Selatan dan internasional.

Salah satu lagu dalam album tersebut yang berjudul “Faster” menjadi daya tarik lainnya dalam album ini.

Berikut lirik lagu “Faster” dan terjemahan Bahasa Indonesia

Fast ollataneun my seat junbidwaetji

My team teojil deuthan enjin highway

Fast sum makineun yeolgi

Chungdolhal deut machi

Kkeuchi eomneun ginjang soge

Fast urimanui bangsigeul jikyeonae

Do or die always

'Cause we ride on top gear

Fast all day dallyeo ullyeo peojil hamseong

Checkered flag on my way

We're going Faster

Faster

We're going Faster

Speed off

High risk

Hangyereul Pull off

Chulbalseon wi wanbyeokan Team work

Naegen eopseo jwaudo

Ojik apeuro dadeul nae dwiro Huh

Ttara hal sudo ttaraol sudo eopji

Thrill and more

Michin sokdoro jeokdanghiga an dwae

Nan New record

