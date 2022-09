Lirik Lagu After Dark - Mr. Kitty Forrest LeMaire: I See You, You See Me...

PIKIRAN RAKYAT – Lagu After Dark oleh Mr. Kitty sebenarnya digubah serta dipublikasi pada 2015 tetapi mulai meledak pada 2020 di video TikTok dan Instagram.

Mr. Kitty yang bernama asli Forrest LeMaire banyak membuat lagu dengan genre synthpop yang terinspirasi dari karyanya Tiësto, Armin Van Buuren, dan Venetian Snares.

After Dark mendapatkan banyak perhatian sejak April 2019 ketika digunakan sebagai musik latar sebuah video yang menampilkan beberapa adegan dari film Career Opportunities.

Mr. Kitty mengaku senang dengan banyaknya video yang menggunakan lagunya dan dia terdorong untuk membuat video resmi untuk lagu tersebut.

Berikut lirik lagu After Dark gubahan Mr. Kitty.

[Verse 1]

I see you, you see me

How pleasant, this feeling

The moment you hold me

I missed you, I'm sorry