Lirik Lagu Yeah Yeah Yeah - BLACKPINK

PIKIRAN RAKYAT – Setelah merilis lagu Pink Venom, BLACKPINK membagikan tracklist lainnya di album Born Pink.

Tracklist tersebut di antaranya Shut Down, Typa Girl, Yeah Yeah Yeah, Hard to Love, The Happiest Girl, Tally, dan Ready For Love.

Lagu Yeah Yeah Yeah ditulis oleh dua anggota BLACKPINK yakni Jisoo dan Rose, bersama KUSH, R.Tee, VVN, serta IDO.

Berikut lirik lagu Yeah Yeah Yeah milik BLACKPINK dengan romanization hangul-nya.

Na wae irae jakkuman useumina

Neon molla naega wae ireoneunji

Maldo an dwae nan neoege kkeullyeo beoryeosseo

Neoui musimhan maltue ppajyeobeorin naega useuwo

Neon wae natanaseo

Mwonde jakku saenggangna

Hoksi na joahamyeon

Malhae, yeah, yeah

Just say yeah, yeah, yeah

Just say yeah, yeah, yeah

Tto wae irae nado nal moreugesseo

Ai molla aemaemohohan nae mam

Maldo an doeneun neowa naui cheot mannam

Igeon nugunga sseun gakbon uyeonigien jom susanghae

Neon wae natanaseo

Mwonde jakku saenggangna

Hoksi na joahamyeon

Malhae, yeah, yeah