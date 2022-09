We The Fest Kembali! Catat Lokasi, Tanggal, dan Siapa Saja Musisi yang Hadir

PIKIRAN RAKYAT – Festival musik We The Fest akan kembali hadir dengan skema offline.

We The Fest 2022 merupakan salah satu festival musik yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh pecinta musik. Festival musik ini dikenal dengan julukan ‘WTF’.

Festival musik We The Fest merupakan salah satu festival musik tahunan yang sudah ada sejak tahun 2014.

Festival musik yang diadakan di musim panas dengan menyatukan unsur-unsur seni musik, mode, dan makanan yang diadakan oleh Tim Ismaya Group setiap tahunnya.

Sebelumnya Festival Musik We The Fest sempat vakum selama kurang lebih dua tahun sejak 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Di tahun 2020 hingga 2021, We The Fest diadakan dengan skema virtual atau online.

Hal tersebut menyebabkan adanya pembatasan kegiatan luar ruangan dan interaksi antar manusia sangat ketat.

Setelah kurang lebih dua tahun sempat off dengan skema offline, kini We The Fest 2022 agendakan lagi skema festival musik secara offline.