Lirik Lagu Late Night Talking - Harry Styles: Can't Get You Off My Mind

PIKIRAN RAKYAT ­- Lagu Harry Styles yang berjudul Late Night Talking adalah single kedua setelah As It Was pada album Harry’s House.

Salah satu personel One Direction ini memperlihatkan konsep rebahan di tempat tidur pada video klip Late Night Talking.

Terdapat adegan Harry yang rebahan dari sejak awal video klip dimulai, lalu beralih mengitari kota, bertemu teman-temannya, hingga menembus awan. Semuanya dilakukan di atas kasur sambil rebahan.

Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta dan bersedia melakukan apapun termasuk mengobrol hingga larut malam dengan pujaan hatinya.

Berikut lirik lagu Late Night Talking – Harry Styles, yang ditulis oleh Harry dan Kid Harpoon.

Things haven't been quite the same

There's a haze on the horizon, babe

It's only been a couple of days

And I miss you, mm, yeah

When nothin' really goes to plan

You stub your toe or break your camera

I'll do everythin' I can

To help you through

If you're feelin' down

I just wanna make you happier, baby

Wish I was around

I just wanna make you happier, baby

We've been doin' all this late night talkin'

'Bout anythin' you want until the mornin'

Now you're in my life

I can't get you off my mind