Spoiler One Piece Chapter 1060 yang Rilis 18 September 2022, Dirangkum Lengkap

PIKIRAN RAKYAT - One Piece Chapter 1060 akan rilis pada hari Minggu, 18 September 2022 dengan judul Luffy's Dream.

Sebelumnya, chapter 1059 berakhir dengan cerita Bajak Laut Topi Jerami sedang menuju Pulau Baru.

Halaman sampul chapter 1060 pada Shonen Jump menunjukkan Gear 5 Nika sang Topi Jerami.

Meski belum dirilis, berbagai bocoran One Piece chapter 1060 telah beredar di internet.

Berikut kami rangkum spoiler One Piece chapter 1060.

Luffy mengungkapkan mimpinya kepada kru Sabo melanjutkan panggilannya dengan Dragon Sabo mengatakan ke Dragon bahwa dia berada di Kerajaan Lulusia dan telah melihat seseorang duduk di singgasana kosong Im terlihat memegang peta yang menggambarkan kerajaan Lulusia yang dicoret Di langit, Kerajaan Lulucia ditutupi awan gelap dan kilat menyambar ke arah kiri dan ke kanan Sebuah benda terlihat jatuh dari langit ke pedesaan Kerajaan Lulusia dihancurkan Topi jerami bertemu Jewelry Bonney yang mengalami kenaikan harga bounty menjadi 320.000.000 berry. Para kru mulai memahami situasi dunia dan Sabo membunuh Cobra saat mereka berada di Wano Kuni. Luffy mengatakan surat kabar itu pasti salah karena Sabo hanya ingin membebaskan semua orang. Luffy mengatakan bahwa mereka harus pergi ke Alabasta dan Zoro menghentikannya dengan mengatakan Vivi tidak ada di sana. Kemudian Luffy mengatakan mereka harus pergi ke Marijoa, tetapi Zoro menghentikannya lagi. Di akhir bagian, Luffy, Nami, Chopper dan Sanji menghina Zoro. Kru Topi Jerami menemukan Bonney saat dia dalam bentuk anak-anak, dekat pulau musim dingin dengan iklim yang kuat.

One Piece Chapter 1060 dapat dibaca lewat daring secara gratis dari aplikasi dan situs web Shonen Jump, Viz Media, dan Manga Plus. (Ryan Syahputra)***